Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Rıhtım Söğütlüçeşme Caddesi Körler Sokağı'nda bir lokantada iddiaya göre kızartma yağının tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin fark ettiği yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, lokantanın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.