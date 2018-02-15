Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat’ta bin polisin katılımıyla 13 Şubat günü bahis operasyonu başlattı. Daha önceden belirlenen 138 adrese şafak vakti baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 26’sı kadın 104 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıkları yerlerden Adana’ya getirilmeye başlandı. Dün gece de Ankara ve İstanbul’da gözaltına alınan 25 kişi Adana’ya getirildi. Aralarında çetenin muhasebecisinin olduğu 25 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.



104 KİŞİYE BİN 500 HESAP AÇTIRILDI

Operasyonla birlikte çete tarafından farklı bankalardaki hesaplarda tutulan yaklaşık 15 milyon liraya bankalarda el konuldu. Bu rakam bugün itibarıyla 18 milyon liraya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 104 kişiden 47’sinin hesabını kullandırdığı geriye kalan 57 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi. Şahıslardan şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az 6 en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı belirlendi. Ayrıca hesaplarını kullanıp maaş bağladıkları 47 kişinin ise en az 5 en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle 104 kişiye yaklaşık bin 500 hesap açtırdığı belirlendi. Çetenin ayrıca dünyadaki bütün para birimlerinde üyelerine hesap açtığı ortaya çıktı. Çetenin elde edilen parayı dikkat çekmemek için bölmek amacıyla bu kadar çok hesap açtırdığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken polis hesapların detaylı incelenmesinden sonra ele geçirilen paranın 20 milyon lirayı geçeceğini tahmin ediyor.