Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kavga, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaşandı. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen C.A. ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi, cezaevi önünde kavga tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden biri olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğer yaralı C.A. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Haberi alarak hastaneye gelen C.A.’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.