Kaza, merkeze bağlı Sancak beldesi Kartal köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 12 AJ 532 plakalı minibüs, yolun buzlu olmasından dolayı kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kar tümseğine çarparak yan yatan minibüste bulunan 10 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de buzlanma beraberinde kaza getirdi, 10 kişi yaralandı
19.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 10 kişi hafif yaralandı.
Etiketler : bingöl,kaza,haberler,trafik kazası haberleri,
544785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544785.aspx
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