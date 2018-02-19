Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv herkesi şaşırttı. Ahmetli Mahallesindeki Mehmet Şınığ’a ait çiftlikte dünyaya gelen civciv, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. 2 ayağını yere basan, diğer 2 ayağını aktif olarak kullanamayan civciv, diğer civcivler gibi rahat rahat gezebiliyor. Civcivi gördüğünde şoke olduğunu anlatan çiftlik sahibi Mehmet Şınığ, “Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gördüğümüzde hepimiz şoke olduk. İnşallah sağlıklı bir yaşamı olur” dedi.



