Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesi Derbent köyünde bir evde cıva saklandığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şişe içerisinde 12 kilogram gri cıva ve 2 tabanca buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada cıvanın patlayıcılarda ateşleyici olarak kullanılabildiği ve zehirli olduğu için birçok ülkede yasaklandığı kaydedildi.