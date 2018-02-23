Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'ndeki Panayır köprülü kavşak inşaatında çalışan fore kazık makinesi, 40 santimetre çapındaki doğal gaz ana dağıtım hattı borusunu patlattı. Patlayan borudan tazyikle çıkan doğal gaz çevrede paniğe yol açtı. Olası yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursagaz ekipleri de kısa sürede gaz akışını kesti. Doğal gaz borusunun patladığı alana güvenlik şeridi çekilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Patlama esnasında çevredeki 2 araç ve bazı işyerleri zarar görürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.