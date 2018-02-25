Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Sakarya-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berceste mevkiinde Faruk A. idaresindeki 78 ED 858 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte seyir halinde olan Emre T. idaresindeki 61 K 1113 plakalı tır dorsesinin altına girdi. Çarpmanın etkisiyle tır dorsesinin altına giren otomobil, yaklaşık 80 metre boyunca dorse arkasında sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı fark ederek tır şoförüne ikazda bulundu. Şoför, kazayı tırını durdurduktan sonra fark etti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Faruk A. ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Murat E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, kazayı gören bir görgü tanığı ise, “Otomobil yolda makas atarak gitti. Sürücü ya uyumuştu ya da sarhoştu sanırsam. Ama sarhoş olduğunu düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde tırın arka kısmına çarptı” dedi. Kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralanırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.