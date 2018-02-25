Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen olan ve aynı zamanda pazarda takı satan İkbal Arı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Evdeki küçük çaplı yangını söndüren ekipler yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. İkbal Arı'nın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin incelemelerini sürdürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.