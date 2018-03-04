Kaza, Devrek ilçesi Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Nurettin B. yönetimindeki 67 EY 929 plakalı otomobili ile yoldan çıkıp beton bloğa çarparak durabildi. Kazada boynundan yaralanan sürücü Nurettin B., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı
04.03.2018 - 20:55 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : zonguldak,kaza,yaşam haberleri,
548059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548059.aspx
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