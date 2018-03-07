Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık



Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, 200 ülkenin uyuşturucu mücadelesini takip eden INCB’nin 2017 raporunu Üsküdar Üniversitesinde açıkladı. 2017 Dünya uyuşturucu raporunun en dikkat çeken noktalarından olan internet eczanelerine dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy “Bazı internet eczaneleri ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiklerinden, narkotik maddeler içeren ürünleri rahatça satabiliyorlar. İnternetin “karanlık yol” denilen kısmı erişimi çok kolaylaştırıyor. Orada sadece uyuşturucuya değil, sentetik uyuşturucuları üretmek için öncül kimyasallara da ulaşılıyor. Yeni uyuşturucular çok basit tekniklerle imal ediliyor ve reçeteleri internetten indiriliyor. Ev mutfaklarında dahi madde sentezi mümkün hâle geldi. İnternet servis sağlayıcıları mutlaka devletlerle iş birliğine gitmeli” dedi.



Prof. Dr. Sevil Atasoy, arkadaşımız Ziyneti Kocabıyık’a Avrupa’da yetişkinlerin yüzde 1’inin her gün esrar kullandığını söyledi. Ayrıca terör örgütlerinin AB’deki uyuşturucu gelirinin yıllık 91 milyar olduğunu ve her 6 kişiden sadece birinin tedavi programlarına erişebildiğini ifade etti.

154 TON UYUŞTURUCU ÜLKEMİZDEN GEÇİYOR

“Afganistan’da üretilen eroninin 154 tonu, Avrupa ülkelerine ulaşıyor. Zehir Türkiye’den geçiyor” diyen Prof. Dr. Atasoy: Eğer bir ülke transitse eninde sonunda kullanıcı olmaya doğru gider. Türkiye’de madde bağımlılığının arttığı görülüyor.

CEZAEVLERİNDE REHABİLİTASYON ŞART

Ülkemizde uyuşturucu ile ilgili rehabilitasyonların yetersiz olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki cezaevlerinde mecburi rehabilitasyon programları var. Bizde de bu sistem devreye sokulmalı.

ZEHİR KULLANIMI 10 YAŞA KADAR DÜŞTÜ

‘Konforuna düşkün Y kuşağı uyuşturucu tuzağına çok çabuk düşüyor’ diyen Prof. Dr. Tarhan: Türkiye’de uyuşturucu kullanımı 10 yaşa kadar düştü. Amerika’yı kasıp kavuran Banyo Tuzu Türkiye’ye de giriş yaptı.