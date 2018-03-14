Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığınca yapımı süren şehir hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, inşaatta kalan işçiler de ekiplerce tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 437 bin metrekare alanda inşası süren, bin 38 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinin tamamlanması halinde, günde yaklaşık 15 bin hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.