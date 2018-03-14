Yüksekova ilçesinde Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Kaza kurşunu bir askeri şehit etti
14.03.2018 - 13:48 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Yüksekova llçesinde tankın üzerindeki makineli tüfeğin bakımı sırasında ateş alması sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Etiketler : hakkari,Yüksekova,Dağlıca Tabur Komutanlığı,Yusuf Yavuz,
550207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550207.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER