Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Ertuğran'ın (22) kullandığı 64 NN 830 plakalı otomobil, Şerbetçi Bulvarı'nda önce yol kenarında park halindeki 07 GN 763 plakalı otomobile çarptı, ardından bir evinde bahçesine girdi. Ertuğran ile araçtaki arkadaşı Yusuf Kayık (21) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Finike-Kumluca sahil yolunda Serkan Özen yönetimindeki 07 TJ 393 plakalı otomobil, Türker Çeliker (33) idaresindeki 07 TCK 21 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan Çeliker, kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özen ise kazayı yara almadan atlattı.