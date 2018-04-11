Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gece yarısı silah sesleri patladı. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 19 yaşındaki genci öldürdü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine saldırının olduğu bulvara giden polis ekipleri, yaptıkları çalışmada 10 boş kovan buldu. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.