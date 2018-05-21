Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sağlıklı ve güzel bir cilt için Morhipo Mag ekibi cilt tipine göre uygulanması gereken bakım önerilerini paylaştı. Öncelikle bir tespit gerek. Cildiniz yağlı mı, kuru mu, karma mı? Ve ne tür olursa olsun bol su için, mutlaka güneş kremi ve nemlendirici kullanın.

¥ Cildiniz büyük gözeneklere, yağlı ve parlak bir görünüme sahipse yağlı demektir. Bu tür ciltlere jel hâlinde köpüren ürünler tavsiye ediliyor. Cildinizi her gün bu ürünlerle temizlemeye özen göstermelisiniz. Nemlendiricinin de yağlı değil su bazlı olmasına dikkat etmelisiniz.

¥ Cildinizin gözenekleri kapalı, derisi ince ve üzerinde pul pul dökülme varsa; kuru bir cilt yapısına sahipsinizdir. Cildin daha fazla kurumasına sebep olacağı için kesinlikle sabun kullanmamalısınız. Süt tipi temizleyiciler, alkolsüz tonikler ve yağ içerikli kremler kullanabilirsiniz. Göz çevreniz için krem kullanmak da erken kırışmaları engellemeye yardımcı olur.

¥ Alın, burun ve çenede yağlanma varken yanaklarda kuruluk varsa, karma cilt yapısına sahipsiniz demektir. Farklı bölgelere farklı bakım uygularsanız, cildinizde dengeli bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yağ dengesini sağlayacak ürünleri T bölgenize, nem sağlayan kremleri yanaklarınıza uygulayabilirsiniz.