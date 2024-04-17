Venedik olsa beğenirdiniz ama burası Adana! 'Sudan biraz pahalıya' gondol keyfi

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle kente gelen yerli ve yabancı turistler Seyhan Nehri'nin keyfini gondol ile sürüyor. Bu deneyim akıllara Venedik'i getiriyor. Gondol keyfinin maliyetini ise Saniye Yıldır adlı vatandaş, 'sudan biraz pahalı' olarak anlatıyor.

Adana Çukurova'nın can suyunu sağlayan Seyhan Nehri'nde, İtalya'nın Venedik kentindekilere benzer gondol turlarına katılanlar, palmiyeler arasında yapılan gezinin keyfini çıkarıyor. Çevresinde yemyeşil bitki örtüsünün oluşturduğu alanlarının ayrı güzellik kattığı nehirde, Adana Büyükşehir Belediyesince gondollarla düzenlenen turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

12 TL'YE GONDOL KEYFİ

Kişi başı 12 liraya binilen gondollarda gezenler, kendilerine eşlik eden ördek ve kazların yüzüşünü izlemenin yanı sıra gün batımını karşılamanın keyfini yaşıyor.

Ayrıca bu sene 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılan yerli ve yabancı turistler, gondol keyfiyle de eşsiz hatıralar biriktiriyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Emine Acun, gondol turundan çok keyif aldığını belirterek, “Çok beğendim, çok güzel olmuştu Adana için. Herkese tavsiye ederiz. Gondola geldik önce çok güzeldi” dedi. Ali Kaya isimli vatandaş ise, “Çok beğendim. Güzel bir eğlence oldu. Herkese tavsiye ederiz. Havalar ısındı, festival havası güzel oldu. Gezdik, dolaştık. Havanın tadını çıkarttık” ifadelerini kullandı.

'SUDAN BİRAZ PAHALI'

Saniye Yıldır ise Venedik’teki gondol keyfinin Adana’da da yaşanabildiğine dikkat çekerek, “Gondol çok güzel. Sanki Venedik’teyiz gibi bir hava var. Fiyatı da 12 lira. Sudan biraz daha pahalı. Yurt dışına gidip Venedik’te binemiyorsa insanlar buraya gelsinler. Hem gezmiş hem de fotoğraf çekilmiş olacaklar. Herkese tavsiye ederiz” diye konuştu.