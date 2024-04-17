İzmir doğal taş fuarındaki eserler dikkat çekti! 1014 firma bir araya geldi

Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı Marble İzmir, 29'uncu kez kapılarını açtı. Fuarda sergilenen eserler dikkat çekti.

Doğal taş sektörünün dünyadaki önemli fuarları arasında gösterilen organizasyonda 1014 firma yerini aldı.

Marble İzmir'de üç farklı alım heyeti programı düzenlenecek. Bu programlar kapsamında hedef ülke olarak belirlenen Birleşik Krallık, Güney Kore, Fransa, İtalya, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan'dan sektör profesyoneli ağırlanacak.

Fuar kapsamında doğal taş ihracatının tasarım ve mimariyle desteklenerek katma değeri yüksek ürünlerle artması ve Türk doğal taşının pazarda yenilikçi yüzünün ortaya konulması amacıyla doğal taş tasarım yarışması yapılacak.

Blok mermer alanında farklı türlerde 1500'e yakın blok doğal taş sergilendiği fuar 20 Nisan'da sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin doğal taş işletmeciliğinin Anadolu'da antik dönemlerden beri kesintisiz olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Narin, doğal taş konulu maden ruhsat sayısının 4 bin 284 olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Aslında doğal taş madenciliği, madenciliğin Türkiye'deki imajı açısından çok büyük sorumluluk üstlenmekte. Sahip olunan tüm ruhsatların 3'de biri bu alanda. Dolayısıyla madenciliğin imajını sağlamlaştırmak, iyi yönde göstermek için madenlerimizi çok verimli üretmeye, kullanmaya, değerlendirmeye önem vermemiz gerekiyor."