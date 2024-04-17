'Geçmişten Geleceğe' karma sanat sergisi 15 sanatçıyı buluşturdu!

Turizm Haftası çerçevesinde Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi'nde, 'Geçmişten Geleceğe' konseptli geleneksel el sanatları, çağdaş resim ve taş işleme karma sergisi açtı.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslarası Bayburtlu Sanatçılar Derneği organizasyonuyla açılan sergi 15 sanatçının eserini bir araya getirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyelerinin açılışını yaptıkları sergi, ilgi çekti.

Sanatçıların tanıtımlarını yaptıkları eserler, modern sanat unsurlarıyla geleneksel sanat unsurlarının bir karması şeklinde bir kompozisyon oluşturuyor.

Eserlerin yapılış safhalarının anlatıldığı video gösterimiyle de zenginleştirilen karma sergi 22 Nisan tarihine kadar Bayburtlu sanatseverler için kapılarını açık tutacak.

"HEM ALAYLI HEM MEKTEPLİ SANATÇILAR BİR ARADA"

Sergi hakkında görüşlerini paylaşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sergideki eserleri şu sözlerle değerlendirdi:

"15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası nedeniyle tarihi Taşhan'da yerel sanatçılarımızın kıymetli eserlerini vatandaşların beğenisine ve ilgisine sunduk. Karma sergi, bir hafta sürecek. Hem yerel, hem de ulusal anlamda kendini duyurmuş ve kültürel miras alanında da ciddi çalışmaları olan sanatçılarımızın en azından Bayburtlu hemşehrilerimiz tarafından bilinmesini, tanınmasını istedik.

Özellikle el sanatları ve görsel sanatlar alanındaki yetenekleri ortaya çıkarmak en büyük amacımız. Bizler de sergiyi biraz önce gezdik, hakikaten güzel eserler vardı. Bu işi yıllardır yapan, kıymetli hemşehrilerimiz de var. Aynı zamanda hem alaylı, hem de mektepli sanatçılarımız burada kendini gösterme şansı bulacaklar. Biz burada Bayburt olarak, Türkiye ve Uluslararası turizmde pay almayı önemli buluyoruz, en büyük amaçlarımızdan biri de budur.

Çalışmalarla beraber, hem yereldeki hemşehrilerimizi cesaretlendiriyoruz, hem de somut olan veya somut olmayan kültürel mirasımızı ülkemizin her tarafına tanıtmak istiyoruz. Bugünkü serginin açılmasında emeği geçen ve hafta boyunca sürecek etkinliklerin hazırlanmasında çabaları olan İl Kültür ve Turizm müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Sergide eserleri olan sanatçılarımıza kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum. Bayburt'un adını duyurmaları bizim buradaki en büyük temennimiz. Turizm Haftası kutlu olsun"

Serginin gezilmesinin ardından il protokol üyeleri tarafından sanatçılara plaketleri takdim edildi.



