Avrupa Film Günleri başladı! 10 ilde ödüllü filmler gösterilecek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından Avrupa Film Günleri, Ankara'da yapılan galayla birlikte başladı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10 ilde AB üyesi ülkelere ait ödüllü filmler gösterilecek. Filmler arasında Bozkır, Köylüler, Ben Zlatan ve Ufuktaki Savaş dikkat çekiyor.

Ankara’da yapılan gala 29 Nisan’da da İstanbul’da gerçekleşecek. İstanbul'daki galada da Ukrayna, Almanya, Polonya ve Slovakya ortak yapımı “Bozkır” filminin gösterimi yapılacak.

Halka açık ücretsiz gösterimler Ankara'da Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda 16-21 Nisan tarihlerinde ve İstanbul'da 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. 8-12 Mayıs tarihlerinde ise Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon'da gösterime girecek.

10 İLDE 22 ÜLKEDEN FİLMLER

Avrupa'nın 22 farklı ülkesinde çekilen filmler ağırlıklı olarak sanat filmlerinden oluşurken dikkat çeken yapımlar da yer alıyor.

Zlatan Ibrahimovic'in büyüme hikayesini anlatan İsveç yapımı I Am Zlatan (Ben Zlatan), İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önceki son günleri beyazperdeye taşıyan Estonya yapımı Ufuktaki Savaş bunlardan biri.

Çekim tekniği ve hikayesiyle Oscar adayı Polonya yapımı Köylüler, Hollanda ve Almanya ortak çalışması “Kuaför Romy” Avrupa Film Günleri'nin dikkat çeken sanat filmleri arasında.

Film katalogu ve gösterim yerleri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu web sayfasında yer alıyor.

TÜRKİYE-UKRAYNA DOSTLUĞU

Büyülü Fener Sineması'ndaki galaya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada, Ukraynalı Maryna Vroda'nın yönettiği "Bozkır" filmi gösterildi. Galanın açılışında konuşan Büyükelçi Bodnar , Ukrayna sinemasının "dost ülke" Türkiye'de seyirciyle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Bu yıl bir Ukrayna filminin beyaz perdeye yansıtılması ve Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararı bir arada. Bu da kendi başına sembolik bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Meyer-Landrut da Avrupa Film Günleri'nin, kültürel çeşitliliği kutlamak için fırsat sunduğunu belirterek, "Sinemanın gücü insanlar arasındaki uçurumları kapatırken klişeleşmiş görüşleri de yıkar." ifadesini kullandı.