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'Venedik'e katılmıyor! İsrailli sanatçıdan bienal protestosu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Venedik&#039;e katılmıyor! İsrailli sanatçıdan bienal protestosu

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Venedik Bienali’nde İsrail’i temsil etmesi planlanan sanatçı Ruth Patir, Gazze’de ateşkes sağlanana ve rehine takası anlaşmasına varılana kadar İsrail pavyonunu açmayı reddettiğini söyledi.

Bienaldeki İsrail pavyonunun kapısına da “Sanatçı ve küratörler, sergiyi ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığında açacak” yazıldı. Patir, Instagram üzerinden açıklama yaparak sanat için doğru bir zaman olmadığını, esir tutulan insanların sesini duyurmak için Venedik Bienali’ni kullandığını söyledi.

Aralarında sanatçılar ve müze idarecilerinin de bulunduğu yaklaşık 9 bin kişi, şubat ayında İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması çağrısında bulunmuştu. 

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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