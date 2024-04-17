Türkiye'de sadece 200 kişide var! Trafikte göre "robot" sanıyor

Trafikte kendisini robot zannettiklerini söyleyen Harun Karaca, tek tekerlekli aracıyla hem ulaşımını sağlıyor, hem de yolların keyfini çıkarıyor. Kullandığı araç ise Türkiye'de sadece 200 kişide bulunuyor.

Osmaniye Fekeli maden operatörü Harun Karaca, İstanbul'da engelli bir arkadaşından ilham alarak öğrendiği elektrikli tek tekerli aracı kullanıyor.

80 KM HIZ YAPIYOR VE EHLİYETE GEREK YOK

Adana ve çevresini gezen Karaca aracını tanıtarak trafikte yaşadıklarını anlattı.

"150 kilometre menzili var ve 80 kilometre hız yapıyor. Ehliyet gerek olmadan kullanılabiliyor. Amortisör sistemi var. Trafikte hiç beklemeden her yere gidebiliyorsunuz. İstanbul'da engelli bir abim vardı. Onun ehliyetine el konmuştu o da bu cihazı bulmuş. Ben de motosiklet alacaktım. Motosiklet masraf deyince ben de bunu almaya karar verdim" dedi.

"TÜRKİYE'DE 200 KİŞİDE VAR"

Türkiye'de bu aracın sadece 200 kişide olduğunu belirten Karaca, "Adana ve çevresinde tek bende var. Günlük gezme aracım bu. Tarsus'tan Adana'ya geldim. Adana'da şarj ettim ve Kozan'a geldim ve Feke'ye bununla gideceğim. Uzun menzilli bir araç olduğu için rahatlıkla her yere ulaşım sağlıyorum. Görenler şaşırıyor. Robot diyorlar uzaylı diyorlar. Polisler durdurup bakıyorlar." dedi.

Aracın göründüğünden daha konforlu olduğunu söyleyen Karaca "Çok konforlu. Oturarak ve ayakta kullanılabiliyor. İlk zamanlar zorlanıyorsunuz çabuk öğreniliyor. Bunda gaz fren yok. Öne eğilince gaz, geri çekilince fren. Normal motosikletten daha sağlıklı. Kaza yapacağınız zaman atlayabilirsiniz, durabiliyorsunuz. Ancak motosiklette pek öyle değil. Çok keyifli benim için" diye konuştu.