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Duyan bomba sandı! Patlamada bir kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde iddiaya göre Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait işyerine müşteri olarak gelen Y.Ç. işyerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.

Patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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