İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama: Ölü, yaralı ve kayıplar var...

İtalya’da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 3 kişiden ise haber alınamıyor.

İtalya'da bir hidroelektrik santralinde patlama meydan ageldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama nedeniyle yangın çıktı. Olayda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 3 kişiden ise haber alınamıyor.

İTALYA'DA SU ALTINDA PATLAMA

İtalya’nın Bargi kentindeki Suviana Gölü üzerindeki hidroelektrik santralinde yerel saatle 15.00’da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santralde yangın çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti. 6 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Bolonya Valiliğinin verdiği bilgiye göre ise santralde çalışanlardan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp sayısı ise 3 olarak aktarıldı.

SANTRAL TAHLİYE EDİLDİ

Facia sonrasında santral tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kurtarma ekipleri patlamadan etkilenenleri bulmak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Havadan destek sağlamak için helikopterler konuşlandırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İTFAİYECİLER YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANIYOR

Camugnano Belediye Başkanı Marco Masinara, santraldaki yangının yer seviyesinin altında çıktığını açıkladı. Yangının eksi dokuzuncu katta çıktığını belirten Masinara, "Tesisin tamamı göl seviyesinin altında, yaklaşık 30 metre derinlikte. İtfaiyecilerin içeri girmeye çalıştıkları söylendi, ancak sorun yaşıyorlar. Bana söylediklerine göre, patlama Enel santralinin içinde başladı, türbinle ilgili bir sorun olduğu anlaşılıyor” dedi.

Bologna itfaiyesi il komutanı Calogero Turturici ise, "Yangın, trafoların bulunduğu 9. katta yaşandı. Şu anda, kazanın nedenlerini anlamak mümkün değil.

Santral şu anda sular altında kalmış durumda. Bırakın ne olduğunu anlamak, kurtarma operasyonları bile mümkün değil" dedi.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Suviana yapay havzasındaki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamaya ilişkin korkunç haberi endişeyle takip ediyorum. Olayda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, şahsi ve hükümetimin yakınlığını belirtiyorum. Olaya hemen müdahale eden itfaiye ve kurtarma ekiplerine, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür ediyorum."