Malatya’da korkutan patlama! Mahalle savaş alanına döndü, halk sokaklarda

Malatya’da iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patladı. Mahalle savaş alanına döndüğü olay sonrası halk sokaklara indi.

Malatya'da gece yarısı korkutan patlama! İftar için yemeklerin hazırlandığı bir konteynerde tüpler bomba gibi patladı. Savaş alanına dönen olay sonrası halk sokaklara indi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

ŞİDDETLİ PATLAMA HALKI SOKAKLARA DÖKTÜ

Malatya’da, bir insanı yardım vakfına ait konteynerde yaşanan şiddetli patlama halkı sokağa döktü. Olay, 23.10 sıralarında Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

EV VE ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

İddiaya göre, Muhtar Sokak'ta Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar yemeği hazırlanması için oluşturulan konteynerde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kent merkezin dört bir yanında hissedilen patlamada şans eseri yaralanan olmaz iken çevrede bulunan ev ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, mutfak tüpünde sızan gaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’da bölgeye gelerek inceleme yaptı.



Patlama sesi ile çok sayıda vatandaşın bölgeye akın ettiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.