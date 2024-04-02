İstanbul Başakşehir'de el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 07:02 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken patlama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.