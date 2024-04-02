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İstanbul Başakşehir'de el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken patlama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'nde yaşandı. Plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli saldırganlar, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası attı. Bomba patladı, iş yerlerinin camları kırıldı.

BOMBA İMHA UZMANLARI OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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