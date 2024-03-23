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Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' dedi! Başakşehir'deki maganda yakalandı

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' dedi! Başakşehir'deki maganda yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada 'araç içerisinden ateş eden' bir şahsın görüntüsünün paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler, 18 yaşındaki M.Ö.'yü gözaltına alarak hakkında işlem yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını harekete geçirdi. Bir hesaptan yapılan paylaşımda 'araç içerisinden ateş eden' şahıs hakkında çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan incelemelerin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. 'Gereği yapıldı-8' başlığı ile paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

26 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

"Yapılan incelemelerde söz konusu şahsın 18 yaşındaki M.Ö. olduğu ve olayın Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Şelale Caddesinde meydana geldiği tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapılmıştır. 

Ayrıca trafik yönünden 26 bin lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.

Araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!

Şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlıyız!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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