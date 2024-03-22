'Emniyettenim' diyerek trafikte dehşet saçmıştı! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 09:20 - Güncelleme: 22 Mart 2024 10:04 - Güncelleme:

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Dün sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tepki çekmişti. Trafikte korna çalma tartışmasından çıkan tartışmada bir araç sürücüsü kendisine korna çalan diğer araç sürücüsüne saldırmıştı. Emniyet görevlisi olduğunu iddia eden şahısla ilgili inceleme yapıldı. Bakan Yerlikaya "Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.