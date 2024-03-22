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Haberler > Gündem > 'Emniyettenim' diyerek trafikte dehşet saçmıştı! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

'Emniyettenim' diyerek trafikte dehşet saçmıştı! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu

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Gündem Haberleri

Dün sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tepki çekmişti. Trafikte korna çalma tartışmasından çıkan tartışmada bir araç sürücüsü kendisine korna çalan diğer araç sürücüsüne saldırmıştı. Emniyet görevlisi olduğunu iddia eden şahısla ilgili inceleme yapıldı. Bakan Yerlikaya "Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Sosyal medyada yer alan ve “İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı* başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır.

Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür.

Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. 

Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Düzenleyen:  - Gündem
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