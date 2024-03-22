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Haberler > Gündem > Elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin yaptığı suç örgütü çökertildi

Elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin yaptığı suç örgütü çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-17 operasyonunun detaylarını paylaştı.

40 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Kasten yaralama,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- Nitelikli yağma,
- Yasadışı silah ticareti,
- Mala zarar verme,
- Tehdit ve 
- Hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek, döviz ve Türk lirasına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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