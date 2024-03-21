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Haberler > Politika > Bakan Yerlikaya'dan '31 Mart' mesajı: İstanbul'da 'gerçek belediyecilik' doğacak

Bakan Yerlikaya'dan '31 Mart' mesajı: İstanbul'da 'gerçek belediyecilik' doğacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Murat Kurum'un tüm hemşehrileri kucaklayacak, kuşatacak ve ayrımcılık yapmayacak bir başkan olacağını belirterek, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da gerçek belediyecilik doğacak" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, siyasi isimler çalışmalara hız verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile ilçede ziyaretlerde bulundu.

Ihlamurkuyu Cemevi'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Alemdağ Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapımı devam eden ve Haziran ayında bitmesi beklenen yeni hükümet konağını da ziyaret eden Yerlikaya, hükümet binasında devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek personellerden bilgi aldı.

"31 MART'TA İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK DOĞACAK"

Cadde üzerinde bulunan AK Parti standını ziyaret ederek burada vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, "Gerçek belediyeciliği ne zaman tanıdı Türkiye? 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan ile tanıdı. Yıl 2024, aradan geçen süre içerisinde 25 yıl gerçek belediyecilik buradan başladı, İstanbul'da büyüdü ve tüm Türkiye'ye örnek oldu. Ve Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da gerçek belediyecilik doğacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan '31 Mart' mesajı: İstanbul'da 'gerçek belediyecilik' doğacak - 1. Resim

"LİDERİMİZDEN ÖĞRENDİĞİMİZ GERÇEK BELEDİYECİLİK BU"

31 Mart seçimlerine yönelik konuşan Yerlikaya, "İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum başkanımız, İstanbul'un tüm hemşehrilerini kucaklayacak, kuşatacak ve hiçbir ayrımcılık yapmayacağına biz yürekten inanıyoruz. Çünkü bizim liderimizden öğrendiğimiz gerçek belediyecilik bu. Bunun için sandıklardan, büyükşehrimiz için Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız? Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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