İşte SONAR'ın 31 Mart anketi! İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya'da son durum ne?

Sonar Araştırma kritik il ve ilçelere yönelik yaptığı anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da Beyoğlu, Kağıthane, Büyükçekmece, Sarıyer; Ankara'da Etimesgut; Manisa ve ilçesi Turgutlu; Balıkesir ve ilçesi Altıeylül ile Adapazarı açıklanan yerler arasında yer aldı.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, kritik il ve ilçelerdeki son anket sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaştı. İstanbul anketine ilişkin değerlendirmelerinde Beyoğlu ve Kağıthane'deAK Parti'nin üstünlüğüne dikkat çeken Bayrakçı, Sarıyer'de CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak yarışa giren Şükrü Genç için 'biraz bastırsa seçimi alır' yorumunu yaptı.

İstanbul yarışına ilişkin anket sonucunun birkaç gün içinde duyurulacağını aktaran Bayrakçı, şu değerlendirmeleri paylaştı:

Dem başlangıçta 4,5 5'lerdeydi, şimdilerde bu oran 1'lere 1,5'lara düştü. Benzeri durum İyi Parti'de de var İmamoğlu'na yöneliş var. İyi Parti kendi oyunu alamayacak, İstanbul'da. Yeniden Refah da Murat Kurum'un oylarından alıyor. Ama oylar birbirine yakın. Kurum atak yaptı. Önümüzdeki iki üç gün içinde açıklayacağız.

CHP ve İyi Parti arasında tartışmalara neden olan Balıkesir'de CHP'nin adayının AK Parti'nin gerisinde olduğu görülürken oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun aday olduğu Etimesgut'ta MHP adayı birinci sırada yer alıyor. Bayrakçı Etimesgut değerlendirmesinde şunları söyledi:

Erdal Beşikçioğlu iyi bir atak yapmış. 1 ay önce Enver Demirel 8-9 puan bulmuştuk. Beşikçioğlu'nun 2-3 puan yaklaşması bir başarı. Demirel'in gücü olmasa demek ki zorlayacakmış.

SON ANKET SONUÇLARI

İşte kıyasıya yarışta İstanbul'da Beyoğlu, Kağıthane, Büyükçekmece, Sarıyer; Ankara'da Etimesgut; Manisa ve ilçesi Turgutlu; Balıkesir ve ilçesi Altıeylül ile Adapazarı'nda son anket sonuçları

🔴 BEYOĞLU

AK Parti - Haydar Ali Yıldız yüzde 51,6

CHP- İnan Güney yüzde 32,7

İyi Parti- İsmail Hakkı Çavuşoğlu yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi- Zeynel Özmen yüzde 2,5

Saadet Partisi- Turgut Sahtiyan yüzde 1,5

Bayrakçı, Beyoğlu'ndaki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Bu sonuç beni şaşırttı. Mayıstaki seçimlerde oylar başa baştı. Hatta Kılıçdaroğlu 1 puan öndeydi. Yıldız burada tüm partilerden oy alıyor. İYİ Parti'nin oranı yüzde 10'a yakın. O da dikkat çekici. DEM Parti Beyoğlu'nda aday çıkarmadı. AK Parti'nin adayı DEM'den de oy alıyor. Bu sonuç bana ilginç geldi.

🔴 KAĞITHANE

AK Parti - Mevlüt Öztekin yüzde 58,1

CHP- Tonguç Çoban yüzde 25,2

DEM Parti - Burhan Damarlı yüzde 5,8

İyi Parti - Mustafa Kürşat Ceylan yüzde 5,2

Yeniden Refah Partisi - Burhan Asaf Şafak yüzde 3,1

Zafer Partisi - Kubilay Dağlar yüzde 1,2

Diğer - Yüzde 1,4

Bayrakçı, Kağıthane'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Kağıthane'de yapılmış başka anketleri soruşturdum. En düşük bizde. 3 anket şirketi, 59-60-61 bulmuş. Bu sonuç nasıl oluyor diye sordum arkadaşlara. Kağıthane'de farklı işler yapmış ondan dolayı bu fark var.

🔴BÜYÜKÇEKMECE

CHP- Hasan Akgün yüzde yüzde 48,2

AK Parti - Recep Erol yüzde 40,1

Zafer Partisi - Yaşar Öztürk yüzde 2,2

Yeniden Refah Partisi - Yücel Sundur yüzde 2,1

🔴SARIYER

CHP- Mustafa Uslu yüzde 34,5

Bağımsız Aday- Şükrü Genç yüzde 27,1

AK PARTİ - Hüseyin Coşkun yüzde 26,8

İyi Parti- İbrahim Temur yüzde 4,6

Türkiye İşçi Partisi - Dilek Kırcaoğlu yüzde 2,1

Yeniden Refah Partisi - İsmet Temel yüzde 1,6

Diğer- Yüzde 3,3

Bayrakçı, Sarıyer'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Şükre Genç CHP ile özdeş bir isimdi. Aday gösterilmeyince CHP'li seçmende bir tereddüt olmuştu. 'Oyları bölersek aradan AK Parti aradan çıkar' diye. Oylar bölünmüş gibi. Şükrü Genç biraz bastırsa seçimi alabilecek gibi.

🔴 ETİMESGUT

MHP- Enver Demirel yüzde 43,7

CHP - Erdal Beşikçioğlu yüzde 41,1

İyi Parti - Hilmi Özer yüzde 5,6

Yeniden Refah Partisi - Abdulkadir Baloğlu yüzde 2,5

Zafer Partisi - Müslim Taşdan yüzde 2

DEM Parti - İkram Bedir yüzde 1,3

Diğer - Yüzde 38,8

Etimesgut'a ilişkin değerlendirmesini paylaşan Bayrakçı şu ifadeleri kaydetti:

Erdal Beşikçioğlu iyi bir atak yapmış. 1 ay önce Enver Demirel 8-9 puan bulmuştuk. Enver Demirel'in tekrar kazanacağını düşünüyorum. Beşikçioğlu'nun oyunu koruması bile başarı. Beşikçioğlu çok da yanlış aday değilmiş açıkçası. Beşikçioğlu'nun 2-3 puan yaklaşması bir başarı. Demirel'in gücü olmasa demek ki zorlayacakmış.

🔴TURGUTLU

MHP - Yunus Oğan yüzde 27,5

CHP - Çetin Akın yüzde 27,3

Y. Refah Partisi - Serhat Orhan yüzde 22,8

İyi Parti- Ahmet Orhan yüzde 9,1

🔴MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MHP- Cengiz Ergün yüzde 48,2

CHP - Ferdi Zeyrek yüzde 35,1

İYİ Parti - Gürhan Özcan yüzde 7,9

Yeniden Refah Partisi - Hatice Nur Germir yüzde 3,9

Gelecek Partisi - Selçuk Özdağ yüzde 2

Zafer Partisi - Gökhan Parlak yüzde 1,5

Diğer - Yüzde 1,4

🔴 BALIKESİR

AK Parti - Yücel Yılmaz yüzde 47,1

CHP - Ahmet Akın yüzde 42,8

İyi Parti - Turhan Çömez yüzde 4

Zafer Partisi - Mutlu Aksoy yüzde 1,8

DEM Parti - Mehmet Rauf Kocaman- Nazlı Baybas yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi - Tanju Akçe yüzde 1

Diğer - yüzde 1,8

Bayrakçı, Balıkesir'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Ahmet Akın'ın önde olduğuna dair birkaç anket gördüm. Bizim anketimizin sonucu bu. 1 Nisan'da göreceğiz. Burada seçmen tam olarak ikiye bölünmüş. Belediye başkanlarının tarzı seçmeni çok etkiliyor. Yüzde 37'lik bir kitle belediye başkanına bakarak oy kullanıyor. Geriye kalanı da siyasi görüşüne göre oy veriyor.

🔴 BALIKESİR- ALTIEYLÜL

Bağımsız Aday- Hasan Avcı yüzde 31,9

AK Parti - Mesut Eray yüzde 29,3

CHP - Hakan Şehirli yüzde 23,8

İyi Parti- Hakan Afşin Arıcan yüzde 9

Yeniden Refah Partisi - Fatih İnceboy yüzde 4,3

Dİğer - Yüzde 1,7

Bağımsız adayın önde olduğu Altıeylül ilçesi hakkında değerlendirmelerini paylaşan Bayrakçı:

AK Partili belediye başkan adayı, aday gösterilmeyince o da Şükrü Genç gibi aday oldu.

🔴SAKARYA- ADAPAZARI

AK Parti - Mutlu Işıksu yüzde 56

CHP - Sabri Anıl Özkan yüzde 22,6

İyi Parti -Türker Ergül yüzde 8,5

Y. Refah Partisi - Biran Yasa yüzde 7,4

Zafer Partisi - Burcu Künteci Özkul yüzde 3

Diğer - Yüzde 2,5

Bayrakçı, Adapazarı'nda çıkan anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

AK Parti'nin çok yüksek aldığı illerden birini aradım. Adapazarı çok ilgimi çekti. Enflasyon, dolar gibi konular gündemdeyken bunlar yerel seçime yansımıyor.

İSTANBUL YARIŞINDA SON DURUM

Bayrakçı, İstanbul'daki seçim yarışında kopuş olmadığını söyledi.

Bayrakçı, İstanbul yarışına ilişkin şunları söyledi:

Dem başlangıçta 4,5 5'lerdeydi, şimdilerde bu oran birlere 1,5'lara düştü. Benzeri durum İyi Parti'de de var İmamoğlu'na yöneliş var. İyi Parti kendi oyunu alamayacak, İstanbul'da. Yeniden Refah da Murat Kurum'un oylarından alıyor. Ama oylar birbirine yakın. Kurum atak yaptı. Önümüzdeki iki üç gün içinde açıklayacağız.

Para sayma olayı İmamoğlu'na zarar vermedi. Seçmen dedikodu gibi algılıyor. Bu tüm parti seçmenleri için geçerli. Etkili olan konuşurken yaptığı gaflar ve genel politikalar.