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Otogarda dehşet veren görüntüler! Silahlı ve bıçaklı kavgada 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da otogarda dehşet veren silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i polis 10 kişi ise yaralandı.

Türkiye 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline girmişken, Şanlıurfa'da otogarda dehşet veren anlar yaşandı. Otogarda alacak verecek kavgası kanlı bitti. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölürken, biri polis olmak üzere 10 kişi yaralandı.

OTOGARDA ALACAK VERECEK KAVGASI 

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya göre, otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGADA 1 ÖLÜ 10 YARALI

Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan Halil Deveci (43) hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otogar içerisinde yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahısların birbirlerine ateş açmaları ve vurmaları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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