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Haberler > Gündem > Otobüs biletleri tükendi! Otogarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Otobüs biletleri tükendi! Otogarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün itibarıyla başlıyor. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Yolcular daha çok Doğu bölgelerini tercih ederken, günlük sefer sayısı ise 800’e yaklaştı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen pek çok vatandaş, çeşitli illere hareket etmek üzere İzmir Otogarı’na akın etti. Yetkililer, bayrama sayılı günler kala otogardan günde yaklaşık 10 bin yolcu ve 800’e yakın araç çıkışının olduğunu belirtti. Bazı kişiler, bayram ziyareti için ailelerinin yanına giderken, bazıları da tatil bölgelerine doğru yola çıktı.

EN ÇOK DOĞU BÖLGELERİNDEKİ İLLERE YOLCULUK YAPILIYOR

Biletlerin Ramazan Bayramı öncesi tükenmesiyle, bayram boyunca oluşacak yoğunluğun yüzde 50 azalacağı belirtildi. İlave seferlerin yapıldığı otogarda, güvenlik ve temizlik tedbirleri alındı. Öte yandan vatandaşlar en çok Doğu Bölgeleri’ndeki illere bilet aldı.

Gaziantep’e yolculuk yaptığını söyleyen otobüs şoförü Murat Sertkal, “Otobüs seferlerinde yoğunluk var. Yolcularımızı memnun ederek onları sağ salim götürmek istiyoruz. Bilet fiyatlarında 100 TL civarında bir artışımız var” diye belirtirken bir diğer otobüs şoförü Necmettin Özkuş ise Rize’ye yolculuk yaptığını, biletlerin erkenden tükendiğini ve bu sebeple ek seferlerin çıkartıldığını aktardı.

YOLCULAR FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Bayram tatili için Çanakkale’ye giden öğrenci Kerem Yalçın, “Bilet fiyatları bayram yaklaştığı için pahalılaştı. Normalde daha ucuza gidiyorduk. Önceden bilet aldığım için bir sorun yaşamadım ama arkadaşlarım bilet bulmada sorun yaşadı. Önceden biletimi alıp yerimi garantiledim” ifadelerine yer verdi. Yolcu Salim Tırpan ise hem ailesini görmek hem de işlerini halletmek için Aydın’a gittiğini, fiyatlarda ise artışın olduğunu vurguladı. Tırpan, bileti son gün başka bir yolculunun biletini iptal etmesi sebebiyle zorlukla bulduğunu ifade etti.

Otogarda yoğunluğun olduğunu söyleyen ve çocuklarıyla birlikte Uşak’a giden Damla Çınar, şunları kaydetti:
“Bilet bulmakta zorluk yaşadık. Fiyatlar çok yüksek. Biletimi 15 gün önceden aldım. Ayrıca dönüş biletimi de aldım. Buradan Uşak’a 500 TL’ye gidiyorum. Çocuklarla beraber bayram tatili yapıp tekrar döneceğiz.”

Otobüs firması işletmecisi Kazım Kaldır, “Otobüs biletleri tükendi. 4 Nisan’dan itibaren ek seferler de açıldı. Normal yoğunluklardan biraz daha fazla yoğunluk mevcut. Yolcular sorun yaşamamak için biletlerini gidiş-dönüş olarak alıyor. Fiyatlar ise Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlar kapsamında. 25-30 civarında ek seferler açıldı. Yola çıkacak vatandaşlarımız, yola erken çıkmaya özen göstersinler. Bu bayram bayağı yoğunluk yaşıyoruz” cümlelerini aktardı.

Otobüs biletleri; İzmir-İstanbul arası bin 100 TL, İzmir-Ankara arası 750 TL, İzmir-Antalya arası 700 TL, İzmir-Bursa arası ise 500 TL'den satışa sunuluyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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