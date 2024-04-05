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İstanbul'da bayram trafiği başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'de bayram trafiği başladı. Saat 17.15 itibarıyla İstanbul'da yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı. Özellikle tatil bölgelerine giden yollarda trafik had safhaya ulaştı.

İstanbul'da bayram trafiği başladı - 1. Resim

YÜZDE 74 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'da saat 17.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 75 olarak ölçüldü.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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