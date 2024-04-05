İstanbul'da bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'de bayram trafiği başladı. Saat 17.15 itibarıyla İstanbul'da yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı. Özellikle tatil bölgelerine giden yollarda trafik had safhaya ulaştı.

YÜZDE 74 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'da saat 17.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 75 olarak ölçüldü.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması bekleniyor.