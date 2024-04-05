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Meteoroloji'ye göre bu hafta sonu yağmur var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;ye göre bu hafta sonu yağmur var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre 5 Nisan itibarıyla yurda kuzeybatıdan gelen yağışlı hava hafta sonu etkili olacak. Hafta sonu yağmur var mı, İstanbul hava durumu araştırılıyor.

Hafta sonu yağmur var mı yok mu, İstanbul'da hava nasıl sorularının cevabı Meteoroloji hava durumu raporuna göre belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık yerini bir süreliğine yağmurlu havalara bırakacak. 

Yağışlı hava dalgası ilk olarak 5 Nisan Cuma günü Türkiye'ye kuzeydoğudan giriş yapıyor. 

Yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz'de dahil olmak üzere İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Anadolu'nun tamamında etkili olacak. 

Özellikle Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a yüksek miktarda yağış bırakılması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kar yağışı 8 Nisan tarihine kadar etkili olmaya devam edecek. 

Yurdun batısında ise 7 Nisan Pazar günü itibarıyla yağışların etkisini gösterecek.

Marmara Bölgesi'nin tamamında yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Meteoroloji'ye göre bu hafta sonu yağmur var - 1. Resim

Ege Bölgesi'nin doğusu ve İç Anadolu'nun batı bölgelerinde de gün boyu yağışların etkisi görülecek. 

İstanbul'da 6 Nisan Cumartesi günü, en düşük sıcaklık 10° gösterirken parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 

7 Nisan Pazar günü ise yağışlı havanın etkisine giren İstanbul'da en düşük sıcaklığın 11° olması bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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