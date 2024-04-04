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Bayramda köprü ve otoyollar 14 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayramda köprü ve otoyollar 14 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Köprüler ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, köprü ve otoyolların 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Köprü ve otoyollar 9 günlük bayram tatili boyunca yani 14 Nisan Pazar günü saat 23.59’a kadar ücretsiz olacak.

Bayramda köprü ve otoyollar 14 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olacak - 1. Resim

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 68 bin 680 kilometrelik kara yolu ağında tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını değinerek, "7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak" diye konuştu.

Bayramda köprü ve otoyollar 14 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olacak - 2. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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