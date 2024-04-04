Yavuz Sultan Selim Köprüsü bayramda ücretli olacak: Bayramda ücretsiz olan otoyol ve köprüler

Bayramda 3. Köprünün ücretsiz olup olmadığına dair vatandaşların merakı devam ediyor. İstanbul'da bulunan ve şehrin trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) özellikle bayram dönemlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, bayramlarda köprülerin ücretlendirilmesi konusu, sürücülerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi? 3. Köprü bayramda ücretli olacak mı? gibi sorular söz konusu iken cevaplarına göz atalım:

Ramazan bayramı yaklaşırken bayramda şehir dışına ve tatile gidecek vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretleri hakkında araştırmalara başladı. Tatil rotalarında 'Ücretli' köprüler olan vatandaşlar, otoyollarda indirim olacak mı, ücretsiz olacak mı sorularına bayram öncesinde bir cevap arıyor.

BAYRAMDA YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?

Yap-işlet-devret projelerinin hariç tutularak belli otoyol ve köprülerin ücretsizolması beklenirken 3. Köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsünün ücretli olacağı düşünülüyor.



Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretlendirme durumu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Özellikle, seyahat rotalarında "Ücretli" olan köprüler ve otoyollar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, bayramda bu yolların ücretsiz olup olmayacağı konusunda merak içindeler.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi önemli geçiş noktalarında, bayram tatili süresince ücretsiz geçiş hizmeti sunulması beklenmektedir. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır ve vatandaşlar, bu durumun netleşmesini beklemektedirler.