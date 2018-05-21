Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Ulu köyü Kesim Mahallesi'nde Veli Sarıoğlu’na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.