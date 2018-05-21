Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Ulu köyü Kesim Mahallesi'nde Veli Sarıoğlu’na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu’da iki katlı ahşap ev küle döndü
21.05.2018 - 23:21 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
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561209 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561209.aspx
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