Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saç bakımı ürünlerinden, saç rengi ve modeline kadar birçok konuda kullanım alışkanlığına dikkat çeken ankette önemli veriler elde edildi. Marka’nın Türkiye resmî Instagram sayfası üzerinden 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği anket verileri ışığında, Türk kadınlarının koyu renk tonlarında dalgalı saç modelini tercih ettiği görüldü.

Toplam 6 sorudan oluşan anket ile, kadınların yüzde 72’sinin 0-30 dakika sürede saçlarını düzleştirdiği, yüzde 61’inin koyu saç tonları tercih ettiği, yüzde 42’sinin topuz yapmadan önce saçlarını şekillendirdiği ve yüzde 58’inin dalgalı tercih ettiği görüldü. Anketten, Türk kadınının saçını pek de korumadığına dair sonuç da çıktı. Saç bakımında kullanıcıların yüzde 69’u şampuan dışında başka saç bakım ürünü kullanırken, yalnızca yüzde 19’unun deniz veya havuza girmeden önce zararlı kimyasallara karşı saçlarına önlem aldığı sonucu ortaya çıktı. Kırılmalara karşı da ürün kullanmaya dikkat etmiyoruz.