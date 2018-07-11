Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Avukat Selin Selem (23) Düzce’de bulunan bir özel hastanede kilolarından kurtulmak için midesine kelepçe taktırdı. Geçirdiği operasyon sonrasında Sakarya'nın Sapanca ilçesine dönen genç avukat durumu kötüleşince tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Selem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç avukat için Sapanca ilçesinde bulunan Buhara Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi yakınları taziyeyi kabul etti. Cenaze namazına Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, SMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selem, Erenler aile mezarlığına defnedildi.