Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İncirli Mahallesi Yalı Yürüyüş Yolu Parkı içinde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Parkta oturan ve spor yapan vatandaşların bulunduğu sırada trafonun adeta bomba gibi patlaması panik yaşanmasına neden oldu. Şiddetli patlamanın ardından trafodan alevler yükselmeye başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Neye uğradığını şaşıran mahalleli itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu arada giderek büyüyen alevler parktaki ağaçları da tutuşturdu. Kısa süre içinde yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve elektrik idaresi ekibi sevk edildi. Olayda yaralananların olması ihtimaline karşı sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangını kontrol altına almak için hemen işe koyulan itfaiye erleri, alevlerin ikametlere sıçramaması için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle, İncirli, Etlik, Aşağı Eğlence Mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Karanlıkta kalan mahalle sakinleri, olay yerine gelerek, ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Trafo çevresinde önlem alan polis ekipleri, ikinci bir patlama tehlikesine karşı vatandaşları olay yerinden uzak tutmaya çalıştı. Patlama nedeniyle pek çok yere bir süre daha elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili sabotaj ihtimalleri araştırılıyor.