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Erciş'te bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
17.07.2018 - 21:10 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Erciş ilçesinden 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında; “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından yakalama kararı bulunan bir 1 terörist; yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.
Etiketler : erciş,terörist,teslim olan terörist,
572128 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/572128.aspx
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