Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Büyükçekmece Avrupa Caddesi üzerinde bulunan Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden sac fabrikasında yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Fabrikada çıkan yangını bazı hastalar pencereden izledi. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken kısa süreli panik yaşandı.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.