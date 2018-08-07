Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL



Gün geçmiyor ki dolandırıcılıkta yeni bir taktik geliştirilmesin... Bu defa ki yöntem ‘pes’ dedirtti. Daha önce benzeri görülmemiş dolandırıcılık olayı İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı. 3 Ağustos Cuma akşamı kız arkadaşı S.T’yi eve bırakan A.Ş’nin (19) yanına bir kişi yaklaştı. Kızın amcası olduğunu iddia eden şahıs, gence bağırmaya başladı. “Bekle kızı alıp geliyorum. Cep telefonunu kapat, sizleri yüzleştireceğim. Doğru cevapları alamadığım takdirde ikinizi de hastanelik edeceğim” diyerek tehditler savuran zanlı, A.Ş’ye kaçmaması için cep telefonunu rehin alması gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan genç de telefonunu şahsa verdi. Amacına ulaşan dolandırıcı daha sonra sırra kadem bastı. Mağdur A.Ş. “Kız arkadaşım hakkında birkaç doğru bilgi verdi, ilişkimizi, o gün ne yaptığımızı sordu. Telefonumu aldı ‘45 dakikaya geleceğim’ dedi. 1 saat bekledim kimse gelmedi. Yolda bir arkadaşımı gördüm. Telefonundan kız arkadaşımı aradım ve böyle bir amcası olmadığını öğrendim. Karakola giderek şahıstan şikâyetçi oldum” dedi.