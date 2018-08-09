Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdil'in merkez Turgut Özal, Yukarı, Yeni, Atakent ve Yeni mahallelerinin muhtarları, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin ekonomik yönden zor durumda kalmaması için takılan takıların ve verilen paraların makul düzeyde olmasına yönelik ortak karar aldı.

'İSTENEN TAKI ÇOK AŞIRI'

Kız tarafının istediği altın ve takı miktarının aşırı olduğunu belirten muhtarlar “Şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir” diyerek takı listesi verdi:

'KAPI ARDI' PARASINA VETO

-2 çift 30 gramlık burmalı bilezik (23 bin 140 tl)

-1.5 metre 22 ayar 60’lık zincir (12 bin 560 tl)

- 2 yüzük (1500 tl)

-Bir çift küpe (500 tl)

-Geline ‘bel bağlama’ parası (100 tl).

- Gelinin kız kardeşine verilen ‘kapı ardı’ parası istenmeyecek.

'GENÇLER ARTIK EVLENEMİYOR'

Turgut Özal Mahallesi'nin muhtarı Hidayet Sakçak, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gençlerin, evlenirken sıkıntı çektiğini söyledi. Sakçak, "Ayrıca 'süt hakkı', 'kapı arkası' gibi adetler de eklenince gençler, belini doğrultamıyor. Biz de muhtar arkadaşlarla böyle bir tavsiye kararı aldık. Camide de dile getirdik, halka da anlattık" dedi.

Başlık parası olarak 100 bin liraya kadar talepte bulunulduğunu belirten Sakçak, "Beyaz eşya, mobilya da 40- 50 bin lira. Gençler artık evlenemiyor. Gençlerin hem kendi aralarında hem de aileleriyle aralarında sorunlara neden oluyor" diye konuştu.

Muhtar Sakçak, kararı muhtarların yanı sıra ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de desteklediğini belirterek, "Geçen cuma bu konuyla ilgili camilerde imamlarımız, hutbe de okudu. Dinimizin bu tür şeylerde kolaylaştırıcı olduğunu ifade ettiler. Bu tavsiye kararımıza halkımızın uymasını temenni ediyoruz. Bölge insanı geleneklere çok bağlı; ama başlık parası ve yüksek miktarda takı istenmesi gençlerimizi ve ailelerini zorluyor. Tavsiye kararımızın etkili olacağını umuyoruz" dedi.