Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri'nin Çantaköy mevkiinde karpuz yükle kamyonet takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli'nin kullandığı karpuz yüklü kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek defalarca takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alanda durabildi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerince sürücü Kemal Benli ile yolculardan Murat Uzun sıkıştığı yerden çıkartılarak Silivri'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Diğer yolculardan Evren Tor ise hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.