Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ''kasten öldürme'' suçundan tutuklu bulunan sanık Ezgi Nur Dimen, annesi Gülşah Lofça, tutuksuz sanıklar İ.Y, ve H.B. ile avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in gelen belgeleri okumasıyla ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Midilli, mütalaasında, taksi şoförü H.B'nin "kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Dimen ve annesi Lofça'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen Midilli, İ.Y'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan hüküm almasını talep etti.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları savunma yaptı.

Koçer, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin, taksi şoförü H.B'nin beraatine karar verildiğini açıkladı.

Tutuksuz sanık İ.Y'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Koçer, "kasten öldürme" suçundan Dimen'nin 11 yıl 1 ay 10 gün, Lofça'nın ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini söyledi.

Olay

2016 yılında Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, Ezgi Nur Dimen'in muayenesinde rahatsızlığın doğum sonrası meydana geldiğini belirleyerek, durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri başlattığı soruşturmada Dimen alınan ifadesinde hamileliğinin 7. ayında annesi Gülşah Lofça'nın yardımıyla Müsellim köyündeki evinin banyosunda doğum yaptığını, erkek arkadaşı İ.Y'nin bebeği Alacaoğlu köyü yakınlarındaki Ergene Nehri'ne attığını itiraf etmesiyle, Dimen, Lofça ve İ.Y gözaltına alınmış çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.