1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ''kasten öldürme''  suçundan tutuklu bulunan sanık Ezgi Nur Dimen, annesi Gülşah Lofça, tutuksuz  sanıklar İ.Y, ve H.B. ile avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in gelen belgeleri okumasıyla ile başlayan  duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, esasa ilişkin mütalaasını  verdi.

Midilli, mütalaasında, taksi şoförü H.B'nin "kasten öldürme suçuna  yardım etme" suçundan beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Dimen ve annesi Lofça'nın "kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen Midilli,  İ.Y'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan hüküm  almasını talep etti.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları savunma yaptı.

Koçer, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin, taksi şoförü H.B'nin  beraatine karar verildiğini açıkladı.

Tutuksuz sanık İ.Y'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya  değiştirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Koçer,  "kasten öldürme" suçundan Dimen'nin 11 yıl 1 ay 10 gün, Lofça'nın ise 16 yıl 8 ay  hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini söyledi.

Olay

2016 yılında Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, Ezgi Nur  Dimen'in  muayenesinde rahatsızlığın doğum sonrası meydana geldiğini  belirleyerek, durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri başlattığı soruşturmada Dimen alınan ifadesinde  hamileliğinin 7. ayında annesi Gülşah Lofça'nın yardımıyla Müsellim köyündeki  evinin banyosunda doğum yaptığını, erkek arkadaşı İ.Y'nin bebeği Alacaoğlu köyü yakınlarındaki Ergene Nehri'ne attığını itiraf etmesiyle, Dimen, Lofça ve İ.Y  gözaltına alınmış çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.