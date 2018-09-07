31 Ağustos gecesi Bor ilçesininde meydana gelen olayda, sokak düğününde tabancayla havaya ateş açıldı. Sıkılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Ekipler, yaptıkları çalışmada tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu belirledi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun tutuklanarak cezaevine gönderildi.