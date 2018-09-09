İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 09 Eylül 2018 tarihinde, Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Jandarma SİHA ile kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirilmiștir."
Şırnak Küpeli Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
09.09.2018 - 18:26 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Şırnak Küpeli Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,iç işleri bakanlığı,
579704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579704.aspx
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