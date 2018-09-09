Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 09 Eylül 2018 tarihinde, Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Jandarma SİHA ile kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirilmiștir."