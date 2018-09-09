İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 09 Eylül 2018 tarihinde, Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Jandarma SİHA ile  kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist  tespit edilmiştir. Söz konusu bölgeye  yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirilmiștir." 