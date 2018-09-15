Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyazıt - Laleli tramvay durağı arasında bulunan yaya geçidinde geçtiğimiz hafta Yoko Takahashi (58) ve Tami İshıda (48)isimli 2 Japon turist, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşı caddeye geçmek istemiş Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay duramayarak Yoko Takahashi'ye çarpmıştı. Meydana gelen olayda Tami İshıda kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarpmanın etkisiyle Takahashi yaklaşık 20 metre yerde sürüklenerek ağır yaralanmıştı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Yoko Takahashi hayatını kaybetti.

Japon turist kadının cenazesi incelemelerde bulunmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.