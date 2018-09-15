Beyazıt - Laleli tramvay durağı arasında bulunan yaya geçidinde geçtiğimiz hafta Yoko Takahashi (58) ve Tami İshıda (48)isimli 2 Japon turist, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşı caddeye geçmek istemiş Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay duramayarak Yoko Takahashi'ye çarpmıştı. Meydana gelen olayda Tami İshıda kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarpmanın etkisiyle Takahashi yaklaşık 20 metre yerde sürüklenerek ağır yaralanmıştı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Yoko Takahashi hayatını kaybetti.
Japon turist kadının cenazesi incelemelerde bulunmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Tramvayın çarptığı Japon turist hayatını kaybetti
15.09.2018 - 16:19 | Son Güncelleme: 15.09.2018 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te geçtiğimiz hafta tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan Japon turist Yoko Takahashi hayatını kaybetti.
Beyazıt - Laleli tramvay durağı arasında bulunan yaya geçidinde geçtiğimiz hafta Yoko Takahashi (58) ve Tami İshıda (48)isimli 2 Japon turist, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşı caddeye geçmek istemiş Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay duramayarak Yoko Takahashi'ye çarpmıştı. Meydana gelen olayda Tami İshıda kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarpmanın etkisiyle Takahashi yaklaşık 20 metre yerde sürüklenerek ağır yaralanmıştı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Yoko Takahashi hayatını kaybetti.
Etiketler : fatih,tramvay,kaza,japon turist,
580525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580525.aspx
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